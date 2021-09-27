行政院今日上午召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌表示，考量國內疫情目前已漸趨穩定，相關的管制措施也應從考量產業生計以及民眾生活層面進行適度調整，在監測疫情變化後，可以視狀況進行相關限制產業的鬆綁，預定鬆綁的項目與啟動時間，在今天下午由指揮中心向國人報告。

指揮中心指出，國內疫情雖處於低度流行狀況，社區仍偶有零星感染源亟待釐清個案，目前也密切監視中秋連假後之疫情變化。另境外移入病例並未減少，且多為Delta變異病毒株，威脅仍大，因此相關邊境檢疫措施不宜放鬆。

指揮中心表示，若國內疫情仍能呈穩定的情形下，大眾交通運輸工具之管制措施，例如車站站內的飲食管制或遊覽車輛乘載上限，以及藝文表演展覽與體育活動賽事、大型餐宴、婚宴場所之進場室內容留人數以及相關飲食規範等應有調整空間。

指揮中心另指出，有關電子遊戲及資訊休閒場所、MTV及KTV等部分休閒娛樂場所，亦有設定相關條件適度予以開放之空間。

蘇貞昌說，境管制措施仍須加強，藉此保護國人健康。另針對明年過年連假可能出現的返鄉人潮，請指揮中心就防疫物資、集中檢疫所以及防疫旅館等資源預先進行整備。

蘇貞昌表示，考量國內疫情目前已漸趨穩定，相關的管制措施也應從考量產業生計以及民眾生活層面進行適度調整，在監測中秋連假之疫情變化後，可以視狀況進行相關限制產業的鬆綁，預定鬆綁的項目與啟動時間，在今天下午由指揮中心向國人報告。

(時報資訊)