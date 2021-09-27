【時報記者林資傑台北報導】中國大陸實施「能耗雙控」政策，直接影響高耗能的製造業生產，使今年以來節節攀升的原物料價格波動更為劇烈。其中，造紙族群除了受惠旺季需求轉強，第四季再度醞釀漲價以反應成本攀升，有助增添下半年營收成長動能、並紓緩獲利壓力。

造紙類股指數22日下探390.92點的4個月波段低點，2個半月修正近29％，隨後止跌回穩，24日帶量回升2.36％、今（27）日續放量飆升7.61％至442.06點，鄰近午盤維持近7％漲勢，領漲盤面各類股。

其中，林漿紙大廠華紙(1905)直攻漲停價25.55元，母集團永豐餘(1907)放量飆升8.79％至36.5元。正隆(1904)量增勁揚6.74％至36.4元，榮成(1909)放量勁揚7.27％至29.5元，旗下代銷工紙的寶隆(1906)同步飆升7.47％至22.2元，士紙(1903)亦上漲6.94％至74元。

中國大陸今年貫徹實施「禁廢令」，使得當地廢紙價格波動劇烈，加上煤炭、木片等原物料價格及海運費用漲勢未歇，而台灣造紙業者今年以來已數次調漲產品報價，以反應節節攀升的生產成本對獲利造成壓力，使得今年以來營運成長動能良好。

雖因中國大陸水患、越南疫情升溫影響，客戶需求遞延使造紙股第三季營運略受影響，但台灣廠區生產銷售狀況良好，加上中國大陸實施「能耗雙控」、對高耗能的製造業造成直接衝擊，包括玖龍、理文等當地大廠已傳出將降載限產，已使得工紙價格聞訊飆漲。

隨著時序步入「金九銀十」需求旺季，後續尚有「雙十一」及歲末消費需求，消費等電商需求使得市場訂單需求暢旺，支撐紙品價格維持高檔。由於生產成本持續增加，華紙已研擬10月三度調漲產品報價5～10％，正隆亦研擬第四季再度調漲產品報價反應。

不過，陸廠帶頭喊漲，亦使下游廠商出現為搶先拉貨而重複下單囤貨狀況，台廠對此審慎管控出貨因應。同時，「能耗雙控」對製造業祭出的短期限電停產，是否干擾相關產品訂單需求、進而影響對工紙等紙器需求，後續亦有待進一步觀察。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意