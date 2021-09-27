術業有專攻！大學文憑在職場可能不如擁有專業技術來得吃香。根據行政院主計總處統計，2020年大學學歷者的可支配所得平均為64.37萬元，比專科學歷的66.64萬元來得低，兩者相差有2.27萬元，且已經是連續8年都低於專科學歷者。

根據行政院主計總處調查結果顯示，含受僱者、自營作業者及無業家庭經濟戶長等在內的所得收入者，2020年所得收入平均為68.1萬元，扣除非消費支出後，可支配所得平均為57.15萬元，中位數為46.83萬元。

以教育程度來觀察，2020年可支配所得最高的是研究所學歷，平均收入為99.95萬元，年增4.54%，中位數為86.39萬元，年增1.39%；排名第2的為專科學歷，可支配所得平均為66.64萬元，年增4.65%，中位數為57.18萬元，年增3.53%；再來才是大學學歷，可支配所得平均為64.37萬元，年增1.96%，中位數為52.9萬元，年增2.66%。

《自由時報》報導，大學學歷收入自2013年被專科學歷超車，已經連續8年低於專科學歷，官員指出，與大學院校普及有關，人數多也容易稀釋平均所得，同樣大學學歷，可能在專業及技術層次上有落差，而碩博士因專業及技術層次較高，收入相對也高出許多。

(時報資訊)