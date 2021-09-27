【時報記者任珮云台北報導】由經濟部國際貿易局支持，紡拓會執行的紡織品秋季採購洽談會將於11月3至5日舉辦。疫情延燒致全球邊境管制仍未鬆綁，採購洽談會將以實體與視訊並行方式辦理。紡拓會表示，為期三天的紡織品秋季採購洽談會，將邀請來自15個國家的40個國際品牌，與TITAS線上展參展商，進行超過百場的一對一採購洽談會。

此次採購洽談會有來自不同專業領域的國際買家參與，如高爾夫球、自行車、跑步、滑雪、戶外運動及嬰兒汽車座椅等，品牌包括：英國PENTLAND、RONHILL、BRITAX、MOUNTAIN EQUIPMENT；美國BLACK DIAMOND、PVH、GREGORY MOUNTAIN、GOLITE、PVH、UNDER ARMOUR；義大利OBERALP；德國HUGO BOSS、DEUTER；瑞士SCOTT；瑞典PINEWOOD；澳洲PACSAFE、SEA TO SUMMIT、RIP CURL；日本MITSUI、MIZUNO；韓國YOUNGONE。

本季品牌採購重點以永續環保為主軸，積極建立結合環保與機能的綠色供應鏈。在原料方面，訴求可降解、生質及消費後回收的纖維紗線和布副料，例如：寶特瓶、漁網及海洋廢棄物回收等；在永續製程方面，則訴求以減少染色廢水與降低碳排放量製成的布料，例如無水染色技術或是原抽色紗布料等；在機能應用方面，則著重具吸濕排汗、除臭抑菌、防汙、涼感遮光等複合機能紡織品。

紡拓會指出，雖然防疫管制依舊，台灣紡織業與國際市場需求的鏈結依舊強烈，TITAS將持續提供多元的線上線下整合行銷方案，例如：線上型錄主題展及實體與視訊並行的採購洽談會等，為業者及全球品牌買主打造即時、快速的媒合平台。2021年台北紡織展線上展將於11月1日開展並為期一個月，參加線上展即可享有參加採購洽談會的資格。

(時報資訊)