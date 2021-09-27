【時報記者郭鴻慧台北報導】今年土地交易大熱，雖然第二季有本土疫情干擾，但根據瑞普萊坊市場研究部統計前三季土地累計交易金額2302億元，較去年略減15%，仍是歷年次佳。瑞普萊坊總經理劉美華表示，受惠於台商回流、供應鏈重組，再加上超低利率、抗通膨買盤出籠，廠房、商辦、住宅的強烈剛性自用、置產需求，帶動開發商及自用客大舉進軍土地市場。

劉美華說，今年以台中的市況最熱，成交540億元，遙遙領先桃園的465億元、新北的331億元。台中土地投資熱，而且台中前三高價全是市政府標售，包括由鉅建設李友錚以72億元標得水湳經貿園區文商區土地、白天鵝聯手達麗建設及寶佳旗下大華建設，分別以44.2、38.96億元標得烏日高鐵站周邊商業區土地，顯示台中空間發展結構即將因為產業升級、交通建設而轉型，因此建商開始大手筆布局外圍新興區域的商用不動產，而台中市政府的土地標售活動已成為投資指標。

劉美華分析，從三個面向可看出台中市的投資亮點。首先，從人口紅利來看，根據內政部戶政司資料，台中不但人口數281.8萬人，是全台第二大城，而且近10年的戶數、人口數分別呈現17%、6%增長，遠大於全國平均的12%、1%。從年齡結構來看，台中人口的年齡中位數為41.08歲，低於全台的43.04，20到60歲的青壯人口高達170萬，僅次於新北242萬人，而佔人口比例60.53%，也遠高於全國的59.07%，是勞動力豐沛且生產力旺盛的縣市，最能吸引產業投資。

其次、從消費力來看，根據行政院主計總處家庭收支調查，全台平均每人可支配所得中位數一年為320,265元，七大都會區以雙北398,496、354,785元最高，再來就是台中的320,558元，比新竹的314,447元還高。第三、從投資面向來看，台中市核發建造執照面積從2018年起就是全國第一，建築投資底氣十足，而今年前七月的商業類、工業、倉儲、辦公、服務等核發面積超過30萬坪，佔六都近三成，為全國第一，甚至是台北市的三倍，這代表台中招商引資已經進入實質開發階段，未來將引進更多的產業活動及人口。

(時報資訊)