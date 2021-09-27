【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)集團創辦人施振榮27日出面呼籲，台灣醫療服務應走出台灣巿場，積極推動醫療產業化及國際化，跨領域在台灣ICT產業基礎上發展智慧醫療，未來醫界人才不僅不會供需失衡，還可創造更大價值。他並建議，台灣也要長期經營及形塑TFDA在國際上的品牌形象，在國際巿場上受到認同，如此才能掌握智慧醫療的新機會，並對全人類做出更多貢獻。

施振榮表示，台灣在智慧醫療領域的戰略布局，政府政策也要扮演引導的角色，諸如衛福部在思維上應以管制與鼓勵產業發展並重、爭取TFDA時效、遠距醫療法規、健保給付TFDA核准的智慧醫材、國健署採用TFDA核准的智慧醫材來提升國民健康等。

對於台灣醫師人力供需議題，施振榮從產業發展的角度指出，面對未來智慧醫療產業的大趨勢，台灣醫療應積極推動朝向「產業化」及「國際化」兩大方向發展，台灣培育的醫師人才就不致供過於求。

施振榮表示，智慧醫療是未來發展的大趨勢，全世界都朝此方向積極推動，台灣的醫療服務也要結合科技及台灣的ICT產業基礎，朝此方向發展，這些都需要更多醫界人才跨領域投入，才能加速智慧醫療產業的發展。

此外，國際巿場比台灣大百倍以上，台灣的醫療服務如果不只服務國內巿場，積極面向國際巿場，未來不僅需要更多優秀的醫界人才，還可以創造更大的價值。

施振榮表示，退休後在2008年與國際醫藥大廠諾華合辦的「醫療機構CEO論壇」中，醫界反應健保制度限制了台灣醫界的發展。為解決血汗醫護的問題，當時就建議台灣醫療服務應該要開拓國際巿場，同時增加國內高所得者的健保自費項目，因為健保制度只是基礎，讓台灣累積能量，如果朝國際化發展，台灣還有很大的空間。例如彰化基督教醫院帶領醫院朝西進及南向發展，就有很好的成效。尤其透過國際化，台灣還可以把服務國外巿場取得的資源，用來培育更多人才，並提升國內的醫療服務水平、造福國人。相較之下，如果服務對象只限於國內巿場，發展就會相對受限。

(時報資訊)

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