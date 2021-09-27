【時報記者王逸芯台北報導】第四季進入塑化傳統旺季，台塑(1301)包括PVC、EVA、液(石咸)等行情具有支撐，且丙烯酸酯、MMA等報價也有回穩跡象，第四季營運表現將勝第三季，台塑今開高走高、大漲逾5%，股價最高達112元，寫下今年4月以來新高。

台塑第三季因定檢、歲修等因素下，營收將比第二季微幅衰退，不過，第三季將有30億元現金股利，獲利可望維持高檔，且隨著步入第四季，各項產品報價也將更具支撐或回穩。

本周即將進入第四季，PVC隨著印度雨季結束、下游庫存持續去化，報價第四季喊漲；液(石咸)在日本、韓國供應有限，加上颶風艾達侵襲路州，影響液(石咸)產能360萬噸，占美國產能24%，液(石咸)外銷價格已漲至500美元/乾噸，價格看漲；EVA第4季進入鞋材傳統旺季，品牌鞋廠開工率提升，且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好，加上大陸40萬噸新產能延至明年投產，預期價格仍有上漲空間；丙烯酸酯因10~11月為AE下游塗料需求旺季，加上原料丁醇及辛醇價格維持高檔，行情可望止跌回穩；另外，MMA因颶風Ida侵襲路州，美國MMA同業Rohm被迫與上游Conerstone AN廠同步停產，加上歐美同業第四季停車檢修，自亞洲市場大量進口MMA，後市行情持穩趨漲。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意