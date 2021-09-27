【時報記者張漢綺台北報導】受到大陸蘇州及昆山兩地26日通知所有廠商停電停產影響，零組件廠如：台光電(2383)、信音(6126)、定穎(6251)、嘉基(6715)等陸續發布重訊公告依當地政府要求停工停產，台光電等個股今天盤中股價亦走弱。

大陸地區全面執行「能耗雙控」，各省區陸續實施大規模限電減產，26日更在製造重鎮蘇州及昆山兩地突然通知所有廠商停電停產，致使當地PCB、被動元件、ODM／OEM組裝、電源及散熱等產業廠商全都被迫停產至月底，市場預期9月營收首當其衝將因工作天數影響減少，10月營收則須視停電限電禁令而定。

在蘇州及昆山發布停工令後，當地台灣上市櫃公司也陸續發布停工重訊，其中台光電表示，公司配合昆山市通知9月26日中午12點至9月30日24點停供工業生產用電停工，停工期間將以公司現有庫存因應，並協調集團內黃石及中山廠區配合生產，另外預計假日或連假安排生產，以滿足客戶出貨需求，不過由於PCB客戶亦同步被停產，對業績實際影響仍待評估。

信音表示，公司信音電子(中國)股份有限公司、蘇州信音連接器有限公司及蘇州信音汽車電子有限公司配合政策停工，停工期間暫以庫存維持營運，預計十一連假安排生產以滿足客戶出貨需求，停工4日對公司營運尚未造成重大影響，將密切觀察後續發展。

定穎則指出，因應停工將原訂之廠修提前，且停工期間將以現有庫存因應，並協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求，暫時尚未對營運造成重大影響。

廠區位於蘇州的嘉基也評估停工4個工作日暫時尚未造成重大影響，停工期間將以現有庫存因應，復電後預計假日或連假安排調班生產，以滿足客戶出貨需求。

(時報資訊)

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