【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數213.35點，漲0.25點；總計377家漲、269家跌、88家持平；委買6807840張、委賣4589914張；總成交值451.85億元。

(時報資訊)

#櫃買市場 #加權指數

延伸閱讀