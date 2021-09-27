【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17288.06點，漲27.87點；總計636家漲、256家跌、89家持平；委買27682529張、委賣20045910張；總成交值1730.43億元。

(時報資訊)

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