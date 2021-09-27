碁集團創辦人施振榮今（27）日呼籲，醫療服務應走出台灣巿場，推動醫療「產業化」、「國際化」，跨領域在台灣ICT產業基礎上發展智慧醫療，台灣培育的醫師人才就不致供過於求，還可創造更大價值，國際巿場比台灣大百倍以上。

施振榮表示，在2008年與國際醫藥大廠諾華合辦的「醫療機構CEO論壇」中，醫界反應健保制度限制了台灣醫界發展。為解決血汗醫護的問題，當時就建議台灣醫療服務應該開拓國際巿場，同時增加國內高所得者的健保自費項目，因為健保制度只是基礎，讓台灣累積能量，如果朝國際化發展，還有很大成長空間。

例如，彰化基督教醫院帶領醫院朝西進及南向發展，成效佳。尤其透過國際化，台灣還可以把服務國外巿場取得的資源，用來培育更多人才，並提升國內醫療服務水平。

施振榮表示，台灣有發展醫療產業的優勢，包括醫護人才水準高、全民健保制度領先國際、生醫及電子人才優秀等，台灣在智慧醫療領域的戰略布局，政府政策也要扮演引導的角色，諸如衛福部在思維上應以管制與產業發展並重、爭取TFDA時效、遠距醫療法規、健保給付TFDA核准的智慧醫材、國健署採用TFDA核准的智慧醫材來提升國民健康等。

他建議，台灣也要長期經營及形塑TFDA在國際上的品牌形象，在國際巿才能掌握智慧醫療的新機會，並對全人類做出更多貢獻。

(時報資訊)