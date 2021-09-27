由於國際廢鋼原料價格變化不大，豐興27日開出的本週內銷盤價，全面維持平盤，其中廢鋼每公噸收購牌價維持12,200元，鋼筋每公噸牌價維持23,100元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。

(時報資訊)

#豐興 #國際廢鋼

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重要商品行情

（更新：2021/09/27）
紐約近月RBOB汽油
2.1875 +0.02
紐約近月輕質原油
73.98 +0.68
BDI綜合指數
4644 -7.00
芝加哥近月黃豆
1285 +0.75
芝加哥近月玉米
526.75 -2.50
紐約近月天然氣
5.140 +0.16
紐約近月黃金
1751.7 +1.90
倫敦三個月期銅
9332.50 +59.00
紐約近月棉花
96.85 +3.54
倫敦三個月期鎳
19387.00 +36.00
日本近月RSS3橡膠
186.7 +0.20
倫敦近月布蘭特
78.09 +0.84

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