【時報記者沈培華台北報導】東和鋼鐵(2006)公布減資相關作業時程，預計減資比率為33%，舊股最後交易日為11月24日，減資換發新股自12月6日起上市買賣。東和鋼鐵今年上半年營運創新高，隨著減資效應加上產業前景仍樂觀，有利明年每股獲利持續提升。

為提升股東權益，東和鋼鐵將減資，本次預計減少股份3.59億股，減資後實收資本額降為73.02億元，減資比率33%。股東持有股份，每仟股減少330股(即每仟股換發670股)，股東每股可退換新台幣3.3元。

東和鋼鐵公布減資換發股票作業計畫，減資股票最後交易日為110年11月24日。減資股票停止在交易市場買賣期間為110年11月25日至110年12月3日。減資換發股票基準日為110年12月3日。換發新股暨上市買賣日為110年12月6日。現金減資退還股款發放為110年12月10日。

東鋼減資33%，今年底前將完成相關作業，可提升每股獲利能力，預期拉抬明年東鋼EPS比今年再大幅提升。

受惠台灣鋼筋、型鋼、鋼構出貨穩健，越南廠鋼筋銷售增加且鋼價走揚，東和鋼鐵上半年營收277.86億元，年增率約40.95%；毛利率16.56%，年增約3個百分點；上半年歸屬母公司業主淨利29.83億元，年增1.51倍，每股稅後盈餘2.75元。1~8月營收373.27億元，年增率達41.37%，為同期新高。

隨著國內外廢鋼價格齊漲帶動，為反映成本，國內鋼筋廠近期調漲報價。展望後市，鋼價仍有調升空間，同時，隨夏季限電9月底即將結束，加上第四季傳統施工旺季將來臨，有利鋼筋廠東和鋼鐵等營運比第三季回溫。

短期營運來看，鋼筋及型鋼廠東和鋼鐵越南廠短期產能受疫情影響，展望後續若能隨著疫情降溫有利公司整體營運。公司下半年台灣廠營運仍看穩健，全年業績成長可期，挑戰新高紀錄。

(時報資訊)

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