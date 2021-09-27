人民幣兌美元中間價27日報6.4695元，較上個交易日（24日）報價6.4599元下跌96個基點，跌幅0.15％。
截至10點29分，人民幣兌美元在岸價報6.4569元，較上日官方收盤價6.4645元上揚76個基點，漲幅0.12％。
離岸價報6.4577元，上揚42個基點，漲幅0.06％。
另，中國人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，27日開展人民幣（下同）1,000億元的14天期逆回購（附賣回）操作，這是人行第二日進行14天期的逆回購操作，因27日沒有逆回購到期，單日實現等額淨投放。
(時報資訊)
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