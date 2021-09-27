人民幣兌美元中間價27日報6.4695元，較上個交易日（24日）報價6.4599元下跌96個基點，跌幅0.15％。

截至10點29分，人民幣兌美元在岸價報6.4569元，較上日官方收盤價6.4645元上揚76個基點，漲幅0.12％。

離岸價報6.4577元，上揚42個基點，漲幅0.06％。

另，中國人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，27日開展人民幣（下同）1,000億元的14天期逆回購（附賣回）操作，這是人行第二日進行14天期的逆回購操作，因27日沒有逆回購到期，單日實現等額淨投放。

(時報資訊)

#人民幣

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30358.62 +109.81(0.36%)
10:35
南韓KOSPI
3138.47 +13.23(0.42%)
11:26
香港恆生
24370.19 +178.03(0.74%)
11:31
上證指數
3565.94 -47.12(1.30%)
11:30
深圳成指
14279.39 -78.46(0.55%)
11:30
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

延伸閱讀