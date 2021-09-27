台灣經濟研究院發布8月營業氣候測驗點調查結果，製造業為103.53點、月減0.16點，且已連續四個月下滑，服務業為92.12點、月增0.77點，終結連續四個月下滑，營建業106.72點、月增3.89點，為連續二個月上揚。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，Delta變種病毒肆虐全球，部分國家重啟嚴控措施衝擊部分產品供應鏈，疫情反覆成為全球經濟復甦隱憂。造成使得國際航運緊繃持續，部分零組件供不應求情況短期難解，製造業廠商樂觀程度較上月調查相比略有減少。

台經院指出，服務業受惠國內疫情警戒降級，政府有限度的鬆綁商業活動防疫規定，不僅消費場域室內人數上限增加，且餐飲業亦開放內用，實體門市人潮逐步回流，但考量疫情尚未完全獲得控制，故零售業與餐旅業對未來半年景氣看法的樂觀程度有限。

營建業方面，台經院說明，受到7月多數時間仍處於疫情三級警戒而影響房市供需雙方、房地合一稅2.0新制上路等因素影響，8月六都建物買賣移轉件數仍處低檔，但因政府對於新年度公建預算編列採擴張、民間工程挹注程度加大，且房市所面臨的環境為利多於弊，故未來半年營建業景氣看法好轉。

隨全球經濟復甦，科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，且國際原物料行情維持高檔，帶動相關產品出口與接單續揚。台經院強調，尤其國內疫情獲得控制，拉抬民眾外出消費意願，及政府陸續推出多項振興經濟和紓困政策，有助於抵銷部分負面衝擊。

(時報資訊)