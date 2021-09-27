【時報記者林資傑台北報導】中國大陸配合「能源雙耗」政策，江蘇省的蘇州、昆山等地自26日中午停供多數產業生產用電至30日。載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)今（27）日股價聞訊走低逾2％，景碩一度跌近3.7％，南電雖一度翻紅上漲近1.5％、隨後又再度翻黑跌近1％。

中國大陸執行「能耗雙控」政策，蘇州及昆山兩地26日突擊式通知，除半導體及面板產業外的所有廠商停電停產至30日24點。南電表示，旗下昆山南電收到限定要求並降載生產，正調配其他廠區產能支援、並以庫存因應。

欣興表示，旗下蘇州群策、昆山鼎鑫、昆山欣興同泰配合停工，期間將協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求，並密切觀察後續發展情形，初步預期停工4.5個工作日暫未造成重大影響。景碩則設有蘇州統碩及持股51％的蘇州百碩，尚未公布影響狀況。

法人圈推估，三家載板廠商在江蘇省的產能占比，分別為南電約40％、欣興約26％、景碩約20％。由於目前為傳統旺季，各載板及PCB家產線稼動率普遍位處高檔，在空閒產能有限狀況下，限電停產無法產生明顯轉單效應。

投顧法人預期，中國大陸此次為期4～5天的限電停產措施，將使載板及PCB廠9月部分營收遞延至第四季認列，若考量第三季整體工作天數及先前應具備庫存，研判對整體營運無重大影響，但後續需密切關注是否再有限電狀況。

(時報資訊)

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