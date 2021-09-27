（中央大學台經中心公布9月CCI連二個月下滑至74.39點。圖／中央大學台經中心）

中央大學台灣經濟發展研究中心發布9月消費者信心指數（CCI）調查總指數為74.39點，與上月相較下降1.04點，為連續二個月走低，六項分項指標中，投資股市時機、購買耐久財二項指標上揚，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會等四項指標下降。

台經中心表示，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」的116.15點、月增2.1點，上升幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」48.8點、月升2點。下降幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」65.8點、月減3.65點，下降幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」87點、月降3.35點。

下降幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」40點、月降2.45點，上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」88.6點、月降0.9點。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。

「購買房地產時機」指標9月為115.95點、月升0.85點。「目前健康狀況」指標為107.4點、月升0.75點。「預期健康狀況」指標為91點、月升2.35點。

9月CCI指數由中央大學台經中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為9月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣共訪問2,888位台灣地區20歲以上民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

(時報資訊)