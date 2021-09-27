英國石油（BP）26日（周日）表示，該公司在英國將近三分之一的加油站都面臨主要級別油品缺貨情況。民眾恐慌性搶購潮也迫使英政府暫停競爭法，允許企業共同合作以緩解汽油供應短缺。

石油公司表示因油罐車司機缺人，沒有足夠人力將汽油自煉油廠運往到加油站，消息一出，立即引起民眾搶購汽油，近3日無數汽車前往加油站大排長龍，有些人甚至須等待數小時才能加到油。

有些加油站被迫採取限額配給或是暫時關閉。

BP表示，過去兩天需求驟增，旗下加油網路約有30％的據點主要等級燃油出現缺貨。BP在英經營1,200座加油站。

英國政府因此宣布暫停競爭法，允許業者共同分享資訊以及協調因應之道。

(時報資訊)

#BP #汽油

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