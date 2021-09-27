英國石油（BP）26日（周日）表示，該公司在英國將近三分之一的加油站都面臨主要級別油品缺貨情況。民眾恐慌性搶購潮也迫使英政府暫停競爭法，允許企業共同合作以緩解汽油供應短缺。
石油公司表示因油罐車司機缺人，沒有足夠人力將汽油自煉油廠運往到加油站，消息一出，立即引起民眾搶購汽油，近3日無數汽車前往加油站大排長龍，有些人甚至須等待數小時才能加到油。
有些加油站被迫採取限額配給或是暫時關閉。
BP表示，過去兩天需求驟增，旗下加油網路約有30％的據點主要等級燃油出現缺貨。BP在英經營1,200座加油站。
英國政府因此宣布暫停競爭法，允許業者共同分享資訊以及協調因應之道。
(時報資訊)
34798.00
+33.20(0.10%)
09/25
4455.48
+6.50(0.15%)
09/25
15047.70
-4.50(0.03%)
09/25
3453.92
-3.53(0.10%)
09/25
30358.62
+109.81(0.36%)
10:35
3138.47
+13.23(0.42%)
11:26
24370.19
+178.03(0.74%)
11:31
3565.94
-47.12(1.30%)
11:30
14279.39
-78.46(0.55%)
11:30
7051.48
-26.87(0.38%)
09/24
6638.46
-63.52(0.95%)
09/25
15531.75
-112.25(0.72%)
09/24