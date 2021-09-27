【時報記者沈培華台北報導】由外貿協會與電電公會共同主辦的2021年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，將於12月21日至23日以線上線下虛實整合模式，於台北南港展覽1館登場，並與「台灣電路板產業國際展(TPCA Show)」及「台北國際光電週(OPTO Taiwan)」同期展出，將成為今年第一檔突破疫情限制、實體展出的電子產業盛會。

根據財政部最新發布我國進出口統計數據，受惠5G手機熱銷與全球半導體需求暢旺，8月出口規模達395.5億美元，連14個月正成長，其中電子零組件及資通訊產品出口規模皆創下歷年單月新高。

看好電子業買氣熱絡、搶攻後疫時代5G商機，「台北國際電子產業科技展」除規劃電子零組件及配件、儀器儀表、電池與電源供應器、電機及自動化設備等展區，完整呈現電機電子產業鏈，並結合「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，網羅智慧物聯感測元件、雲端應用、5G及寬頻通訊、智慧服務應用、能源技術等相關領域展區。

展覽期間將辦理多場產業論壇會議，包含「大師高峰論壇」、「照明產業高峰論壇」及「青研論壇」等，邀請產官學界的重量級貴賓，共同分享討論電子產業環保趨勢與創新應用、照明產業轉型與未來新契機，及如何培育IC產業優質人才，內容同步進行線上直播。TAITRONICS線上展則搶先開跑，展出時間自12月10日至23日為期2周。

(時報資訊)