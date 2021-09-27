1年行情，竟狂飆1成！？據專業商仲公司今（27）日公布的最新調查，台中土地市場熱度飆高，其中以台中工業區獵地熱潮最熱門，目前每坪地價已達33.0萬元，累計近十年漲幅已高達85.4％。

今年土地交易大熱，雖然第二季有本土疫情干擾，但根據瑞普萊坊市場研究部統計，2021前三季土地累計交易金額2,302億元，較去年略減15％，仍是歷年次佳。

瑞普萊坊總經理劉美華今天表示，受惠於台商回流、供應鏈重組，再加上超低利率、抗通膨買盤出籠，廠房、商辦、住宅的強烈剛性自用、置產需求，帶動開發商及自用客大舉進軍土地市場。

劉美華表示，今年土地市場，以台中的市況最熱門，累計成交540億元，遙遙領先桃園的465億元、新北的331億元。

台中土地投資熱，而且台中前三高價全是市政府標售，包括：由鉅建設李友錚以72億標得水湳經貿園區文商區土地、白天鵝聯手達麗建設及寶佳旗下大華建設，分別以44.2、38.96億元，標得烏日高鐵站周邊商業區土地。

劉美華指出，產業需求穩定，也帶動地價上漲，以不動產投資需求穩定以發展時間最長、產業類型豐富的台中工業區為例，實價登錄近十年土地價格，已從每坪17.8萬漲到33.0萬，累計增幅高達85.4%，平均每年漲9.5%。

瑞普萊坊受託標售台灣寶僑的台中工業區二十四路三號高規格廠房，基地規模超過1,500坪、面寬超過80米，區域及個別條件均可充分滿足製造、倉儲、研發、物流、辦公室等各種使用需求，預計於10月6日領標截止。

(時報資訊)