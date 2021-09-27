新冠風暴持續上演，治療因肺炎導致呼吸窘迫的吸入劑用藥市場需求水漲船高。益得（6461）挾著旗下MDI吸入劑前景看漲，成一線呼吸急症急救用藥，將辦理現金增資，加速推動產品研發拓展市場。

法人表示，全球僅有十家藥廠具備MDI代工能力，益得亞洲第一家具有MDI製造技術，且已有治療急性氣喘吸入劑學名藥進入臨床試驗最後階段，若2023年底可如期獲准上市，可望滿足現有病患、因全球氣候變遷而致的逐年增加患者，以及確診者治癒後的持續追蹤的治療需求。

由於益得為全球少數可提供CDMO服務的藥廠，並已握有中國海思科醫藥訂單，法人認為，若「生技醫藥產業發展條例」修正案通過，該公司將可獲得租稅優惠，屆時受惠於市場需求增加與政策租稅優惠兩大利多。

美國是全球最大的吸入劑市場，在新冠疫情興起後，主要用於治療慢肺阻塞（chronic obstructive pulmonary disease，簡稱COPD）的沙丁胺醇吸入器（albuterol inhalers）成為美國急診室救治病患的第一線用藥，其市場需求也創下歷史新高，若新冠病毒將再與人類共存數年，呼吸吸入劑的需求將持續成長。

沙丁胺醇吸入器可快速緩解呼吸急促，在新冠肺炎疫情開始後，即成為美國急診室治療因呼吸道收縮或發炎，導致呼吸困難時的病患必備的緊急救護藥物。過去在疫情尚未發生前，醫生會用氣化噴霧器（nebulizer）讓病患吸入含有沙丁胺醇成份的霧氣進行治療。基於防疫的考量，為有效降低氣化噴霧器可能導致病毒擴散的風險。在醫院內的治療，則以可直接將藥物噴入口腔與氣管的吸入器（inhaller）代替，以單一包裝且個人使用的方式進行給藥，也讓市場需求隨之高漲，創下歷史新高。

益得目前旗下MDI吸入劑藥物SYN011，目前已經完成人體藥物動力學試驗（PK），並已獲美國FDA核准Bio-IND三期人體臨床藥物藥效學試驗執行，依時程推估，若順利於2023年第一季向FDA申請藥證，將可提供患者的長期需求。

益得為全球少數具有MDI單方與複方吸入劑研發與製造技術的藥廠，除可提供代工服務外，還可提供吸入劑CDMO服務，八月間已接獲大陸海思科醫藥集團CDMO合作案。

(時報資訊)

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