【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】27日港股開低，恆生指數生開跌60點，國企也開低17點。不過，3桶油表現亮眼，帶領大盤黑翻紅。目前，恆生指數在24,419.45點，漲227.29點或0.94%。國企指數在8,670.84點，漲65.85點或0.77%。

　大型科網股開盤時不佳，例如騰訊跌0.2%，阿里巴巴跌1.4%，小米也跌0.9%。不過，美團後來上漲4%，也帶動港股向上。

　其它權值股表現平平，友邦保險跌0.4%，香港交易所與建設銀行均跌0.3%左右。匯豐控股漲0.7%並重登40港元關卡，中國移動漲0.3%，中國平安也漲0.1%。

　國際原油價格大好，3桶油跟著沾光，中國海洋石油回歸A股，股價飆3.4%，中國石油以及中國石化都開高1.6%與1%不等。

(時報資訊)

#恆生指數 #騰訊 #阿里巴巴 #小米

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30358.62 +109.81(0.36%)
10:35
南韓KOSPI
3138.47 +13.23(0.42%)
11:26
香港恆生
24370.19 +178.03(0.74%)
11:31
上證指數
3565.94 -47.12(1.30%)
11:30
深圳成指
14279.39 -78.46(0.55%)
11:30
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

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