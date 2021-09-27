【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】27日港股開低，恆生指數生開跌60點，國企也開低17點。不過，3桶油表現亮眼，帶領大盤黑翻紅。目前，恆生指數在24,419.45點，漲227.29點或0.94%。國企指數在8,670.84點，漲65.85點或0.77%。

大型科網股開盤時不佳，例如騰訊跌0.2%，阿里巴巴跌1.4%，小米也跌0.9%。不過，美團後來上漲4%，也帶動港股向上。

其它權值股表現平平，友邦保險跌0.4%，香港交易所與建設銀行均跌0.3%左右。匯豐控股漲0.7%並重登40港元關卡，中國移動漲0.3%，中國平安也漲0.1%。

國際原油價格大好，3桶油跟著沾光，中國海洋石油回歸A股，股價飆3.4%，中國石油以及中國石化都開高1.6%與1%不等。

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