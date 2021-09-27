【時報記者王逸芯台北報導】中石化(1314)近年來以「石化事業」及「土地開發」雙主軸並進，石化產業在第四季旺季支撐、以及解封後需求明顯提升下，將對報價將提供正面支撐，在土地開發上，中石化觸角也從高雄一度延伸到緬甸、越南等地，相關效益也會在長線陸續發酵，中石化今補漲行情火熱，股價開高走高，帶量大漲逾6.5%，站上季線位置。

中石化是台灣唯一CPL(己內醯胺)廠，第四季為傳統旺季，有助於CPL需求提升，展望2022年，中石化則認為，CPL大陸新產能陸續開出，須留意需求有無跟上，否則會有供過於求之虞。至於AN丙烯(月青)部分，中石化近年來AN多採全產全銷，上半年因美國寒害供給大減(當地總產能約156萬噸)，加上解封後需求增加，對中石化營運也有實質貢獻，進入下半年，因大陸集中投產、下游需求減緩，行情將緩步下滑，明年儘管下游需求會去化，但整體價格應持續呈現震盪。

不僅如此，為強化營運利基，中石化啟動兩岸三投資案，苗栗頭份鎖定「精細化工」進行轉型，布局OPP下游光學衍生物、二元醇系列單體，投資額約38億元，已於2月開始動土興建。

中石化在土地開發上，除台北、高雄外，也一路延伸到越南、緬甸等新南向概念，在國內土地資產布局上，包括在高雄、頭份以及台北，高雄日前就公開標售位在高雄亞洲新灣區的兩筆土地，其中一筆經貿段土地起標價20.58億元，最後以23.8億元拍出，而台北京華城舊址，目前也均按照進度進行中。海外資產開發部分，主要瞄準緬甸、越南，緬甸在仰光市中心的合建案，投入約555萬美金；越南部分會以胡志明市周遭為主，而峴港、河內也都有納入評估。

中石化上半年營收達166.78億元，預計今年全年營收有機會達到2019年水準，當年營收為296億元。

(時報資訊)

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