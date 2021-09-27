【時報-台北電】經濟參考報訊，大陸商務部預期，全年社會消費品零售總額可達44兆人民幣，年增約12.5%；另與2019年相比，可成長8%左右。商務部消費促進司副司長王斌日前指出，受到新冠疫情、地區汛情影響，今年8月社零總額雖年增2.5%，但增速明顯減緩。綜觀全年，上半年消費受「疫」而大幅回落，進入下半年則有逐月回升的趨勢。但礙於8月過後基數提高，因此下半年增速將出現回落。
緊接著，商務部將把握金九銀十及歲末年初的銷售旺季，計畫穩住大宗消費重點消費、促進新型消費加快發展、優化提升消費平台載體。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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