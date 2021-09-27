（金管會主委黃天牧在財委會接受立委質詢。圖／轉播畫面）

大陸大型企業頻傳財務危機，但最嚴重的訊號並不是這個。金管會主委黃天牧27日在財委會回應立委吳秉叡質詢時表示，已召集金管會各局一直在檢視金融機構對大陸曝險額，目前看來影響「有限」，但大陸官方釋出的「共同富裕」，黃天牧說對台灣及全球在大陸有投資的金融機構，都是「嚴重的訊號」，未來在風險管理上要特別重視。

吳秉叡指出，大陸從2月海南航空、7月華融到近期的恒大財務出問題，且對部分產業如補教業、遊戲業祭出相關控管措施，造成股價大跌，更重要的是共同富裕的政策，讓許多大陸上市公司捐出獲利，甚至是全年的獲利，這讓大陸投資風險急速升高，要求金管會進行相關控管，尤其是國人常投資的高收益債基金，如中國成長等基金，可能損失極大，應進行相關控管。

黃天牧表示，基金在銷售前金管會會進行相關審查，但之後投資高風險高收益債等，是否要進行控管，金管會將再研究看看。

黃天牧亦表示，應對近期中國政治不預期的政策要審慎，國內金融保險業有在大陸投資，但這幾年趨勢都是金額都是降低的。

至於金融業對近期大陸爆雷企業的曝險部位，黃天牧表示， 國內金融業包括國人投資的基金，對恒大的曝險額只有20億元左右，若是海航，則約有一檔基金，金額僅29萬元，黃天牧說：「有召集各局一直在檢視曝險情況，但目前看來有限」。

至於金融業風險是否可能隱匿未真實呈現？黃天牧表示，銀行局與相關銀行討論過，對大陸風險非常重視，授信都有增提1.5％準備，對大陸曝險要定期檢視，他說：「金管會對風險管控是適足的，只是金融業本身作業務時，會要求進一步強化。」

吳秉叡表示，國人愛投資的高收益債部份應注意，如恒大的高收債跌掉90％多，中國高成長基金等部位亦要統計，黃天牧回應「會請相關公會再去了解」。

至於大陸「共同富裕」政策造成的投資風險，黃天牧表示這樣的發展，對台灣或各國金融業都是嚴重的訊號，未來在風管上要特別重視。

(時報資訊)