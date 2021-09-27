台灣日前申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部長王美花27日上午赴立法院經濟委員會進行專案報告。她指出，包括農產品、汽車等內需型產業，將會因為加入CPTPP後，面臨參加自由化，面臨外國產品的挑戰，但長期而言，若不加入CPTPP，對台灣影響更大，整體而言，對工業部門有正面的效益。

立法院經濟委員會邀請經濟部長王美花等人，針對「加入CPTPP對台灣產業的衝擊－定位、時程規劃與因應」進行報告並備質詢。

王美花報告時指出，包括農產品、汽車等內需型產業可能受到衝擊，政府會有因應配套措施，例如我國工業產品在越南、馬來西亞、智利、墨西哥等國面臨較高關稅，平均關稅約5.5％至10.7％，包括加工食品、石化、紡織等，加入CPTPP後也有助於爭取市場。經濟部從2018年開始就對此持續與產業溝通，大部分產業也都表示支持。

另外，綠營立委陳亭妃質詢時詢問，台灣何時開始規劃加入CPTPP，對產業的影響為何？王美花回應，從2018年開始展開對外溝通，大多數產業均對我國積極參與國際貿易自由化表示支持，包括加工食品、一般化學、石化、紡織、鋼鐵金屬、重機電及電線電纜、運輸工具、建材等產業，加入CPTPP將有助於拓展市場。

未來將如何消彌國內阻力、增加產業信心？王美花指出，在2017年CPTPP簽署及2020年RCEP成形之後，產業界就已經出現聲音，開始反映「明顯感受到面臨區域競爭壓力」，認為我們應積極加入CPTPP，例如食品相關公會也建議儘速加入，政府也將滾動式檢討相關政策，協助產業升級轉型。

(時報資訊)