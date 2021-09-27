Google地圖已經成為許多民眾出門必備的工具，不僅能輕鬆導航至目的地，許多景點還附有評論功能，讓民眾在選擇景點時能有參考指標，有網友日前使用Google導航時，發覺正確率很高，讓他不禁好奇其他導航公司該怎麼競爭，貼文一出引起熱議，意外釣出內行使用者揭開Google地圖的強大功能，點出即時路況系統超好用，連專業的都比不上。

該名網友在PTT論壇上表示，日前第一次用Google地圖全程帶路，且還是用離線版本，全程帶路帶得很好，「之前我是用車子裡自己附的導航系統，經常會發生，明明要靠右下交流，它會跟你說靠左，但Google地圖沒發生這樣的狀況，每個叉路都是正確的。」

因此原Po相當好奇Google地圖擁有強大功能，那其他導航公司該怎麼辦，「不都倒光光了？還賣得出去嗎？」文章一出引起網友們熱議，正反意見討論都相當多。

有人認為，Google地圖跟專業的導航系統相比還是差了一些，「沒聽過導航到死路新聞嗎？」、「google會報你走小路，按開始前要自行確認」、「曾經半夜讓我繞了兩三個墳墓才到家」、「google是圖資強，導航還有很大的進步空間」、「Google map越多人走的路品質越好，偏僻的路自己要注意。」

此外，有內行網友認為Google地圖的即時路況功能超好用，「谷歌好用在即時路況」、「贏在即時路況，這個很讚，看到前面紅紅一條就可以減速」、「我覺得是強在即時路況，尤其在高速公路遇到塞車可以提前減速，以防追撞」、「只強在即時路況，不然跟嘎米還是差很多」、「免錢，大數據即時路況，光這兩點就無敵了。」

(時報資訊)