【時報-台北電】台經院公布8月服務業與營建業營業氣候測驗點上揚，製造業測驗點呈現連續四個月下滑態勢，然下滑幅度已逐月趨緩。

台經院8月製造業營業氣候測驗點為103.53點，較上月修正後之103.69點減少0.16點，呈現連續四個月下滑態勢。

國內製造業受到東南亞疫情嚴峻，越南停工事態延長影響我國織布出貨狀況，多數訂單遞延出貨，且製鞋與鞋材生產線降載，造成相關廠商8月營收表現較7月衰退，故有接近九成比例的紡織業廠商看壞當月景氣，亦有將近六成左右的皮革毛皮製品業廠商看壞當月景氣。至於在未來半年景氣看法上，數位轉型持續推動半導體產業表現，國內半導體產業訂單能見度高，在高設備利用率、晶圓代工與封裝測試漲價效益下，逐季調漲價格態勢未變，此外由於進入消費性電子新品的備貨期，相關產品需求將大幅拉升，故電子機械業仍看好未來半年景氣表現。

服務業方面隨著國內疫情警戒降級，並有限度的鬆綁商業活動防疫規定，不僅消費場域室內人數上限增加，且餐飲業亦開放內用，實體門市人潮逐步回流，令零售業與餐旅業看好當月景氣的廠商比例明顯高於上月調查。8月服務業營業氣候測驗點為92.12點，較上月修正後之91.35點上揚0.77點，結束先前連續四個月下滑態勢轉為上揚。

營建業2021年8月營業氣候測驗點為106.72點，較7月之102.83點上揚3.89點，為連續第二個月上揚的態勢。由於8月六都建物買賣移轉件數較7月下滑4.8%，主要是反映7月份多數時間房市供需仍受限於三級警戒而同步萎縮，使買賣移轉件數處於低檔；展望未來，房市景氣將往正向態勢發展，畢竟整體房市所面臨的經營環境為利多於弊，顯然在房市供給未有效擴大，加上經濟成長優於預期、資金滿溢現象持續、房貸利率處於低檔之下，短期內國內房市景氣將逐步擺脫先前因國內疫情生變所形成的低檔。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)