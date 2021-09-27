【時報記者沈培華台北報導】鋼價第四季旺季仍趨漲，鋼鐵股股價經短期修正後吸引買盤，今早由中鋼(2002)穩定上揚領軍，中鴻(2014)跟漲；不鏽鋼股也隨著國際金屬價格持續回穩向上。

中鋼表示，因疫情、航運交期不穩等因素，部分下游客戶累積一些鋼品庫存尚未出貨，因此10月及第四季鋼品盤價平均僅小漲1.32%，11、12月則預料鋼價將是穩中趨強；中鋼第四季出貨噸數目標310萬噸，與第三季差異不大。中鋼第四季營運有望繼續受惠價格上漲呈現「月來越旺」。

中鋼自結8月合併營收417.13億元，改寫歷史次高，也為同期最高；稅前淨利87.11億元，月減4.13%、年增48.77倍。隨著中鋼9月份內銷盤價恢復上漲，有望推升營收、獲利更佳。

此外，投資者對恒大集團困境可能打擊全球經濟的擔憂緩解，倫敦金屬交易所(LME)周五錫價創新高，不鏽鋼主要原料鎳價亦穩升，持穩於每公噸1.9萬美元以上；隨著鎳價止跌回穩，有助支撐不鏽鋼價格。

倫敦金屬交易所(LME)鎳價於中秋連假期間大跌，但隨著上周四、五回穩，上游廠新盤仍是以穩價為目標。

鎳價今年以來持續向上，不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)9月不鏽鋼板材價格開平高盤，內銷部分，304產品全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

(時報資訊)

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