【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數213.34點，漲0.24點；總計381家漲、224家跌、98家持平；委買6532031張、委賣4308988張；總成交值330.33億元。

(時報資訊)

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