【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17315.70點，漲55.51點；總計653家漲、215家跌、92家持平；委買26134657張、委賣18383486張；總成交值1171.92億元。

(時報資訊)

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