【時報記者林資傑台北報導】中國大陸多數蘇州及昆山製造廠商遭突擊式通知停電停產，工業電腦大廠研華(2395)昆山廠受此影響於26～30日停工，利空消息拖累今（27）日股價開低下跌1.76％至363元，早盤下跌約1％，在工業電腦（IPC）族群中表現最弱勢。

中國大陸執行「能耗雙控」政策，蘇州及昆山2地26日突擊式通知，除半導體及面板產業外的所有廠商停電停產。研華昆山廠區配合當地官方政策，於26～30日停工，造成的生產影響將由其他廠區支援製造、或日後彈性生產解決。

隨著疫情及全球經濟復甦，帶動企業資本支出成長，研華今年客戶訂單需求強勁，目前訂單能見度已達明年上半年，但受零組件缺料影響出貨動能，對第二、三季營收均造成5～10％遞延影響。公司對此於兩岸同步擴產，預計下半年整體產能可提升3成。

投顧法人指出，研華昆山產能約占整體產能50％，若以停工4～5天計算，約影響營收6～8％，但因仍有庫存因應，預計實際影響將低於此數據。預期未來公司可配合彈性加班生產解決，若此次限電停產為一次性事件，則對公司長期營運無影響性。

研華看好中美政府積極推動基礎建設，將帶動集團在交通、公用事業及新能源等應用的長期發，配合工業物聯網及半導體應用需求持續暢旺，未來幾年仍以營收繳出雙位數成長為目標。投顧法人預期今年營收及獲利均成長11％，仍可望賺逾1股本。

投顧法人認為，研華在邊緣運算發展上維持領先優勢，將持續受惠5G基礎建設、智慧製造升級及邊緣運算需求增加，使長期營收及獲利結構維持穩定成長，營運模式穩固、今明年成長確定性仍高，故維持「買進」評等、目標價435元不變。

(時報資訊)

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