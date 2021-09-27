【時報-台北電】華誼兄弟擬將持有的參股公司英雄互娛2.15億股股份（約佔總股本的15%），轉讓給自然人陳琛或其指定第三方。轉讓價格為4.04元/股，全部轉讓對價8.7億元。交易完成後，華誼兄弟對英雄互娛的持股比例降至5.17%。經初步估算，華誼兄弟就本次交易預計取得損益約-176.77萬元。
此次股權轉讓的接盤方陳琛為遊戲投資人，現任西安啟競時代文化傳媒有限公司創始人、執行董事兼總經理等。
華誼兄弟2018年出現上市後首虧，虧損金額達11.69億元。此後，公司業績及經營環境不斷承壓。2019年及2020年，公司淨利潤分別虧損達39.78億元、10.48億元。直至今年上半年，公司終於扭虧為盈，淨利潤同比增長145.75%至1.06億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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