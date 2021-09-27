【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為維護季底流動性平穩，故以利率招標方式展開14天期1000億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率為2.35%；今無逆回購到期，當日實現淨投放1000億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#人民幣

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30361.52 +112.71(0.37%)
10:06
南韓KOSPI
3144.53 +19.29(0.62%)
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香港恆生
24447.09 +254.93(1.05%)
10:11
上證指數
3617.03 +3.96(0.11%)
10:11
深圳成指
14494.10 +136.25(0.95%)
10:11
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

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