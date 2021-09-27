大陸官方為了達成碳中和目標，全面執行「能耗雙控」政策，包括廣東、江蘇、青海、蘇州及昆山等地都被迫採取嚴格的電力、能源管制措施，當地水泥、鋼鐵、半導體甚至是電子業都面臨停產衝擊。美媒認為，此次大規模限電將直接削弱整體經濟表現，恐怕會超越恒大風暴所帶來的經濟衝擊。

美媒報導，中國大陸23個省中，有一半的地區沒有達到北京所設定的能源縮減的標準，因此現在正面臨著限電壓力，影響最嚴重的地區是江蘇、浙江和廣東等3省，這些主要工業區占三分之一大陸GDP數據。

野村控股分析師在近期一份報告中表示，目前市場的注意力集中在恒大財務風暴與北京對房地產的管控，限電所帶來的衝擊可能被低估甚至忽略，但確實會對經濟產生嚴重衝擊，本季大陸經濟表現將會縮減。

金融集團Macquarie Group大陸經濟部門主管Larry Hu則表示，「政策制定者似乎願意接受在今年剩餘期間的經濟成長趨緩，以實現碳排放目標，GDP超過6%很容易實現，但鑒於上半年的強勁增加，碳排放目標反而更難達成。」

此外，野村分析師也警告，大陸限電措施將進一步讓全球供應鏈陷入混亂，很快就能感受到從紡織品、玩具到機器零件等類別的供應壓力。

報導指出，大陸強制大規模限電政策反映全球能源供應極度緊繃的問題，由於新冠疫情進入後期，企業與家庭需求大幅增加，能源需求也快速上升，另一方面，中共中央總書記習近平為了確保明年2月北京冬季奧運時，能展現他所喊出的碳中和成果，現在正加緊進行改善。

(時報資訊)