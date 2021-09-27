【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4695元，較前一交易日貶值0.96分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月27日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4695元，1歐元對人民幣7.5822元，100日元對人民幣5.8417元，1港元對人民幣0.83104元，1英鎊對人民幣8.8411元，1澳大利亞元對人民幣4.7008元，1新西蘭元對人民幣4.5391元，1新加坡元對人民幣4.7787元，1瑞士法郎對人民幣6.9948元，1加拿大元對人民幣5.1132元，人民幣1元對0.64737馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2416俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3106南非蘭特，人民幣1元對182.07韓元，人民幣1元對0.56776阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57978沙特里亞爾，人民幣1元對47.0388匈牙利福林，人民幣1元對0.60760波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9807丹麥克朗，人民幣1元對1.3361瑞典克朗，人民幣1元對1.3249挪威克朗，人民幣1元對1.36994土耳其里拉，人民幣1元對3.1004墨西哥比索，人民幣1元對5.1597泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#中國 #外匯 #人民幣

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