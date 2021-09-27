【時報-台北電】因全球主要生產國中國，持續的電力管控限產政策下，使供應上的擔憂持續，有數據顯示倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫，錫庫存持續下降，在9月22日下降至1,180公噸，比去年同期下降了79%，錫常用於焊接電子組件，隨著電子產品需求激增，進而推高了錫價，致倫敦(LME)周五(9/24)錫價上漲創下歷史新高點。

分析師表示，電子產品需求提升加上供應問題持續下，庫存持續下降，上海期貨交易所錫庫存報1,551公噸，近2016年4月以來的最低水平；倫敦金屬交易所註冊倉庫錫庫存下降25公噸，至1,155公噸，2022年全球市場錫短缺預計將從今年的10,200公噸，擴大至12,700公噸。但中國恒大集團債務隱憂則限制了漲幅。

終場上周五(9/24)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲1,079美元，報每公噸36,539美元；期鎳上漲36美元，報每公噸19,387美元；期鋅上漲37.5美元，報每公噸3,128.5美元；期鋁下跌34美元，報每公噸2,915.5美元；期銅上漲59美元，報每公噸9,332.5美元；期鉛上漲33美元，報每公噸2,153.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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