【時報記者張漢綺台北報導】江蘇昆山等地區自9月26日12時起到30日全面停產，震撼產業界，多家上市櫃公司認為，此次大陸各區高舉「能耗雙控、節能減排」大旗限電生產，不僅展現大陸當局去除「低產值、高耗能」產業及「過剩產能」決心，亦希望藉此打擊居高不下的原物料價格，對供應鏈的衝擊宜謹慎因應。

自9月初開始，江蘇省開始進行嚴格的"能耗雙控"，隨後廣東省跟進限電，並迅速擴散到雲南、廣西、浙江等地，據大陸當地初步統計，全大陸已有16個省份實施力度不等的限電措施，其中力度較大的寧夏，直接就強制高耗能企業停限產1個月，廣東省和江蘇省兩個製造大省也對相當多製造業進行限電，強制減少生產量，而蘇州、昆山等地區更發出最新通知，要求全市工業企業和貿易自9月26日12時起到30日停產，為大陸各主要製造大省大規模限電生產投下新的震撼彈，其他省市是否跟進引發上市櫃公司高度關注。

大陸在歐美聖誕節及大中華區農曆新年消費旺季，各產業傳統旺季大動作限電迫使企業不得不減產頗不尋常，尤其是相較於過去停電、限電至少會先預告讓廠商準備，此次是令到即實施，甚至是在製造重鎮全面「停電停工」，這樣嚴厲的手法，多家上市櫃公司認為，除為落實「節能減碳」，真正的原因恐怕是為抑制「漲勢難止」的原物料價格。

受到全球新冠肺炎疫情影響，上游原物料及化學材料價格自去年下半年連番飆漲，加上大陸積極落實節能減碳，減產高耗能產業，進一步推升上游原物料及化學材料價格，而大陸又因新冠肺炎疫情控制得宜，在印度、越南、泰國及馬來西亞等東南亞各國自5月起陸續爆發疫情停工停產時吸引訂單大舉回流，供需失衡不僅讓大陸節能目標無法達標，各項原物料及化學材料價格亦「易漲難跌」，讓大陸承受不小的通膨壓力，此次藉由限制廠商產量，降低對原物料需求，進而打擊原物料價格，化解通膨壓力，可說是「項莊舞劍、意在沛公」。

據了解，隨著大陸各省市政府開始實施7休1、7休2，甚至做二休二，雖然帶動部分上游化學材料及原物料價格攀高，如：硫酸及硝酸分別上漲至每噸人民幣1300元及1600元，甚至要求廠商必須現金採購，但近期大規模停電限產，已有不少大陸廠商因減產把原材料採購訂單取消，即使是近期報價飆漲的上游化學材料，亦開始面臨「有行無市」壓力，大陸藉由禁生產反打對上游原物料需求衝擊正逐漸顯現。

另一個值得關注的是，2018年中美貿易戰爆發後，台廠等各國廠商、甚至是陸廠都積極在東南亞各國佈建新產能，大陸地區閒置產能壓力逐漸浮現，儘管自去年下半年至今，大陸因疫情控制遠優於東南亞各國，讓大陸製造業訂單滿手，除少數產業，各產業廠商業績幾乎是從去年下半年一路好到今年第3季，但榮景的背後，卻多是廠商為填滿產能不計價接單生產，導致大陸製造業一方面承受上游原物料價格飆漲，另一方面又無法完全反應給歐美等終端品牌客戶，成為「犧牲自我利益成就客戶高利潤」的苦主，亦是大陸決心在第4季加大力道調控的原因。

事實上，在大陸大規模實施限電減產後，部分大陸網路財經政策評論家紛紛釋出「去過剩產能」是國家政策目標，提醒企業主要謹慎評估接單生產，甚至要求企業主注意現金流，一連串的風向訊息，或許是供應鏈「山雨欲來淘汰賽」預警，大陸身為全球最大製造及消費國，全球產業均無法自外於大陸供應鏈衝擊，台廠宜更謹慎面對因應，以免成為調控下的受害者。

(時報資訊)