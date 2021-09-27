【時報記者任珮云台北報導】根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)越南電競電腦蟬聯7個月市場第一，8月份以30%市佔率持續坐穩龍頭寶座，累計今年1至8月份以32%市佔率領先各大電競品牌，年對年亦以165%成長率遠遠超越業界近2倍（均值86%），成為越南電競市場領導品牌。

宏碁電競品牌深耕泛亞市場，持續創新研發電競產品線，每年更定期舉辦亞太盛事Predator League電競聯盟大賽與玩家接觸；除此之外，旗下電競社交平台PLANET9更號召全球玩家共同齊聚線上，透過平台組隊、對戰甚至提供一對一教學服務，多樣化的平台功能也讓玩家可以無障礙的跨國交流，為玩家打造全方位的遊戲體驗。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前指出，集團內部有20多個新事業團隊，今年將至少再推兩家子公司上市櫃，明年也預計有二到三家子公司IPO。目前宏碁加上五金虎，包含安碁資訊（6690）、展碁國際（6776）、建碁（3046）、智聯服務（6751）、宏碁資訊（6811）等。

陳俊聖表示，公司的藍圖是成為未來型的企業，是一個與時俱進的公司集團，環境會改變，一直做同一個產品是不實際的。百年企業像是日立、三菱，他們在一百年前做的事情，跟現在非常不一樣，宏碁自40年前開始做電腦，現在也思考我們還可以做什麼。除了5金虎團隊，今年還會再有兩家公司準備上市櫃，明年也準備好再2-3家準備上市櫃。

(時報資訊)

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