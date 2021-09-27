【時報-台北電】美股上周五在周期股、科技股多空交戰下，四大指數漲跌參半，惟今早美股期指攜手向上，日韓股市也跟上偏多。台股上周五在土洋法人終於攜手買超，加上台積電、航海王持續上攻之下，量增收高在17260.19點、站上5日線，今面臨上周五台指期夜盤下跌51點，及大陸多省加強落實「能耗雙控」即起停工至9月底衝擊，三大期指首先全面開低，10月台指期開盤下跌1點、為17247點，隨後大盤開高17.92點、為17278.11點。在台積電衝關600反壓大，加上市場觀望大陸限電令影響之下，大盤於平盤上下狹幅震盪，造紙類指則挾漲價題材飆升逾5%驚豔全場。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高為600元、矽力-KY(6415)開低在4,400元、信驊(5274)開高為2,465元、大立光(3008)開平為2,300元、富邦媒(8454)開低在1,880元、鴻海(2317)開低在107元、聯發科(2454)開高為921元、聯電(2303)開高在67.4元。

美股上周五在人行宣布加密幣相關交易皆屬違法衝擊科技股走弱，但聯準會縮減購債支撐銀行、能源等周期性股票下，四大指數漲跌參半，終場道指漲33.18點，或0.1%，收34,798點；那指跌4.54點，或0.03%，收15,047.7點；標普500指數漲6.5點，或0.15%，收4,455.48點；費半指數跌3.5點，或0.10%，收3,453.9點。個股方面，美國最大虛擬貨幣交易平台Coinbase跌2.39%、特斯拉漲2.75%、蘋果漲0.061%、臉書漲2.02%、Nike跌6.17%、Salesforce漲2.8%、英特爾漲0.35%、美光漲0.014%；台積電ADR跌0.47%、日月光ADR跌0.58%、聯電ADR漲1.01%、中華電信ADR漲0.20%。累計一周，道指漲0.62%，標普500指數漲0.51%、那指跌0.02%、費半指數漲0.96%。

台股上周五在土洋法人終於同心買超，加上i13開賣激勵台積電帶隊蘋概族群走強，以及航海王持續上攻之下，推升大盤收高181.97點、為17260.19點、成交值略增至2754億元，店頭市場收高2.35點、為213.1點、成交值縮減至782.79億元；累計一周，大盤下跌16.6點、周K連3黑，櫃買市場漲1.79點、周K翻紅。籌碼面，上周五外資買超79.0916億元，投信買超1.344億元，自營商買超8.5643億元，三大法人買超88.99億元；累計一周，外資賣超240.5746億元，投信買超19.8503億元，自營商賣超92.6266億元，三大法人賣超313.35億元。

上周台股在外資大賣240億元的衝擊下，指數明顯承壓，所幸投信作帳買超、加上國家隊奮力點火撐腰，累計一周指數僅小跌0.1%。分析師表示，目前盤面觀望、量能不足，將以個股表現為主，而第4季行情強弱將更為明顯，未來市場資金將聚焦績優個股，而由於去年下半年基期較高，因此，優先選擇第3季、第4季會成長，以及明年將比今年成長的產業。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意