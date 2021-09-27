蘇州政府基於節能減排政策發出停產令，要求工業用戶在26日中午開始停產，衝擊被動元件產線，電阻二哥厚聲昆山廠已經放假、停產，估停產天數達12天；凱美（2375）、麗智、九豪（6127）、旺詮則先停產3-7天，業界預期，這一波停產將有助於庫存消化。

國巨標準型產品以蘇州廠為主要產能重鎮，因廠房位於蘇州新區，地處市中心，不在這一次限電範圍，但是位於東莞的後段測包廠白天降電，僅開部份測包產能，夜間未限電時，測包產能可全開運作。

東莞、昆山為晶片電阻生產重鎮，在當地設廠的晶片電阻廠包括電阻二哥厚聲、旺詮、華新科（MLCC&晶片電阻）、凱美、麗智，國巨也在東莞布建後段測包廠，據業界指出，厚聲昆山廠26日中午十二時準時關機停產並放假，至本月30日停產之外，後面連結十一長假，停產天數恐拉長至十二天。

麗智昆山廠則從今（27）日開始停產4天，而全球第二大晶片電阻基板廠九豪26日先降載15％，該公司高溫鍋爐仍維持生產，但是配合當地政府要求，這種半停工狀態預計維期一周。

非晶片電阻廠則有凱美的鋁電廠、華新科的MLCC廠，凱美的鋁電廠分布在蘇州、東莞，東莞廠26日先停產三天，僅維持基本電力運作，估將影響鋁電營收達5％，凱美旗下的旺詮則自27日開始，停產至30日。

業界認為，IT、手機需求出現雜音，除了車用、工業型產品仍維持緊俏之外，Commodity被動元件多少有庫存問題，而傳統上因應十一長假，9月通常有提前拉貨潮，這一波突如其來的停工可望有效消化庫存。

這一波停產令是由蘇州官方發出，蘇州、昆山淪為重災區，東莞也在限電範圍，幾乎是早上接到停產令，中午12點就拉掉電源，令台商相當錯愕，根據當地政府的公告，停工時間自26日中午至30日下午五點為止，全昆山企業均要配合政府節能減排政策，企業可進行設備維修，不能實施生產，所有電量均受監控；企業即時可做假期調整工作，十一長假用工需求往前調整至9月26-9月30日。

(時報資訊)

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