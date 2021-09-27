【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】新冠肺炎大爆發至今已約18個月，一些南亞國家正試圖重振受到病毒重創的旅遊業。因為印度、孟加拉、尼泊爾、不丹和斯里蘭卡等南亞區域，日前受到一波又一波疫情無情地侵襲，使得當地幾乎都在鎖國，無法對外開放。隨著鄰居東南亞陸續解封，南亞也打算有樣學樣重新打開旅遊大門，再度歡迎全世界。

以尼泊爾來說，23日宣布開放已打過新冠疫苗的外國遊客，不但可以入境遊玩而且不需要隔離限制。尼泊爾如此大膽解封宣言，預估其它鄰國也將跟進。如果要抑制病毒擴散持續封閉的話，這些靠觀光業來成長的南亞或東南亞國家，經濟一定會大大受不了。

據悉，所有外國遊客在抵達尼泊爾時都必須篩檢，其中，未接種疫苗者必須先隔離10天。因為南亞地區此時正是暴雨季剛過，秋高氣爽的日子，以往也是旅遊旺季。尼泊爾政府表示，很多民眾在過去這一年半時間丟了工作，故哪怕是只有一些國外旅客回流，對當地人的生計都是有幫助的。

不讓北方鄰居尼泊爾專美於前的印度，也將免費釋出50萬個旅遊簽證，打算在封鎖1年多後，為重振觀光而打頭陣。疫前的2019年，印度有超過1250萬名遊客造訪，但在2020年3月封城後累計損失達數億美元。目前，印度正與國際航空業者洽談，希望能盡快恢復北美與歐洲等主要市場之間的定期航班。

有與世隔絕香格里拉之稱的不丹，日前已允許外國旅客入境。不過，這位在新冠疫情爆發後，首位進入不丹來自美國的旅人，隔離時間必須至少得花上3周。不丹就是因為實施嚴格抗疫政策，所以在70萬人口中，僅3人因為染疫而喪命。

7月時，斯里蘭卡就已開放打過疫苗的外國旅客可入境旅遊，這些遊客若入境時採陰的話，也不用一定要隔離。

根據世界旅遊觀光協會(WTTC)統計，南亞經濟成長高度依賴旅遊業，2019年藉著觀光業也創造約4700萬個工作機會。但是，新冠疫情讓聖母峰到印度洋等一些知名旅遊景點，幾乎是看不到什麼外國人，也因此讓南亞地區很多國家，2020年時都出現經濟衰退情況。

再來看看東南亞地區，越南原計畫從10月開始開放外國遊客至富國島度假。但因富國島居民疫苗覆蓋率太低，因此改口延至11月底再開放。以越南整體來說，目前僅7%已完整接種，遠不及要達到70%至90%才能群體免疫水準。

泰國希望在10月以前，重新開放曼谷與其它主要景點給外國遊客。根據統計，觀光業占疫前2019年泰國經濟成長的11%左右。目前，約21%泰國人已是完整接種者。

東南亞最大經濟體印尼，新冠疫苗接種率超過16%。同時，也鬆綁部分社交禁令，並允許工廠作業恢復滿載。最晚至10月左右，外國遊客可去印尼部分熱門景點，其中也包括知名的度假勝地巴厘島。

馬來西亞是東南亞新冠疫苗覆蓋率最高的國家之一，現今已有超過56%是完整接種。16日，開放國內民眾可造訪蘭卡威，大馬政府強調，還是要嚴守防疫措施，避免新冠病毒再次擴散。

(時報資訊)