時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/27

黃金 1753.34

白銀 22.46

白金 986.50

鈀金 1972.68

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

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