【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數213.20點，漲0.10點；總計315家漲、107家跌、91家持平；委買903290張、委賣266766張；總成交值2.96億元。

(時報資訊)

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