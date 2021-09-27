【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17278.11點，漲17.92點；總計500家漲、154家跌、166家持平；委買4040698張、委賣1562345張；總成交值40.73億元。

(時報資訊)

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