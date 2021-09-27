【時報記者任珮云台北報導】上海商銀(5876)在東南亞布局縝密，今年雖然有疫情嚴峻干擾，但總經理林志宏表示，今年在東南亞的營運可望推持和去年相當。越南方面，這幾個月受疫情因素，台商營運有略為放緩，但全年來看還是OK。目前上海銀在東南亞的布局包括越南、柬埔寨、新加坡、泰國和印尼等布點。今年前8個月上海銀整體獲利依然維持相對穩定的年成長，主要成長動能在於手續費的收入和財務操作收入。實際的獲利數字待會計師簽證後再對外說明。展望今年Q4至明年Q4，林志宏強調，最近廠商投資意願有升高的趨勢，除非疫情有較大的變動，否則對明年的景氣維持審慎樂觀。

上海銀行落實ESG，今年結合了上海商銀文教/慈善基金會，全額贊助110年牙醫師公會所提出的全國22縣市「醫療資源不足地區到宅醫療服務攜帶式牙醫醫療設備計畫」，讓更多身障者、失能長者及遲緩兒童能夠安心看牙，重展笑顏。而在此之前，上海銀亦和牙醫師公會全聯會前往柬埔寨，上海銀在柬埔寨也有一家子行，而柬埔寨約9成的農村都有上海銀子行的據點，而農村也相當需要移動式的醫療服務，因此以柬埔寨作為一個海外服務的起步。

上海商銀與牙醫師公會全國聯合會合作已近30年之久，並持續與牙醫師全聯會合作多項公益活動，包括「全國國小學童潔牙觀摩活動」、「台灣醫療資源不足地區治療椅」，並全額捐助「菲律賓義診」等；今年，上海商銀在得知牙醫師公會長期以來組成全省22縣市義務醫療團隊，為全台灣身心障礙、失能老人及遲緩兒童等提供到宅牙醫醫療服務，並至醫療資源不足地區之鄉鎮執行巡迴醫療，無私奉獻，為此，上海商銀結合上海商銀文教/慈善基金會的共同力量，全額贊助全國22縣市「醫療資源不足地區到宅醫療服務攜帶式牙醫醫療設備」，期待結合彼此資源，與公會攜手持續善盡企業公民的責任，回饋社會，用愛溫暖偏鄉地區，共同完成牙醫師公會所訂定的「弱勢優先、病人優先、品質優先」的計畫目標。

(時報資訊)

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