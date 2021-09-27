時報-商情早報

1.避險需求增，支撐上周五紐約期金上揚。

2.LME：09/24期銅收9332.50美元/公噸，漲59.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.68美元，每桶為73.98美元。

4.西德州原油上漲0.75美元，每桶為74.18美元。

5.09/24BDI運費指數為4644.00。

6.09/24SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.30美分。

7.NYCE：10月棉花漲3.54美分，每磅為96.85美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌0.50美元，每公噸為336.10美元。

9.09/24TRJ-CRB上漲1.32，為225.31。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)24日收盤均價2.64美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求增，支撐上周五紐約期金上揚；因中國房產開發龍頭恆大危機仍存，提振黃金避險需求，支撐期金價格上揚，但因美元反彈而限制漲幅，而白銀、白金和鈀金皆跌逾1%；上周五(9/24)收盤報價，12月黃金漲1.9美元，報每盎司1751.7美元，12月白銀跌0.25美元，10月白金跌17.1美元，12月鈀金跌20.7美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂庫存續降，錫價創紀錄新高；因全球主要生產國中國，持續的電力管控限產政策下，使供應上的擔憂持續，有數據顯示倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫，錫庫存持續下降，在9月22日下降至1,180公噸，比去年同期下降了79%，錫常用於焊接電子組件，隨著電子產品需求激增，進而推高了錫價，致倫敦(LME)周五(9/24)錫價上漲創下歷史新高點。終場上周五期錫上漲1,079美元；期鎳上漲36美元；期鋅上漲37.5美元；期鋁下跌34美元；期銅上漲59美元；期鉛上漲33美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-供應趨緊，上周五歐美原油期貨續揚；因8月底颶風艾達侵襲了美國墨西哥灣沿岸的石油生產，加上需求有所改善，市場預期供應將趨緊，吸引買盤進場，其中倫敦原油期貨來到2018年10月以來新高；然而據了解，中國完成出售國家儲備石油，令終場油價漲幅受限；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.68美元，漲幅0.9%，報73.98美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.84美元，漲幅1.1%，報78.09美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價略減，上周五BDI指數微幅回落；受到海岬型船運價減少逾370美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價增加近160美元所帶來的收益，令波羅的海乾散貨BDI指數結束連續5個交易日的漲勢，呈現微幅回落；其中最新報價BDI指數下跌7點，收4644點，跌幅0.2%；BCI指數下跌45點，收7393點，跌幅0.6%；BPI指數上漲18點，收作4012點，漲幅0.5%；BSI指數上漲10點，收作3359點，漲幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日圓走軟，上周五日本天然橡膠期貨連續第二天反彈上漲；由於日圓走跌，以及國際油價走強，且連4紅，激勵買盤回補，支撐大阪期膠連2日反彈；大阪OSE交易所指標2期貨漲2.2%，報每公斤201日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.2%，報每公斤173.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.04%，收於每噸13715元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨走強，收於近兩周高價，因市場評估全球產量前景喜憂參半，加上進口需求旺盛提振；由於美國持續收割的供應壓力，抵消了供應緊張氣氛的支撐，玉米價格有所緩解，而大豆在交易雙方持平後小幅走高，終場11月大豆漲0.75美分，報1285美分， 12月玉米跌2.5美分，報526.75美分，12月小麥漲6美分，報723.75美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-投機買盤回補，上周五紐約棉花期貨勁漲近4%；市場持續受利好出口消息提振，激勵投術性買盤進場，以及強勁需求推助，期棉單日漲近4%，並漲逾一個月新高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲3.8%，報每磅96.85美分，12月棉花期貨漲3.8%，收盤每磅95.99美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-上周五記憶體現貨市場報價持續走弱，買家問價動作不多，價格呈現下滑趨勢，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.73%，報3.931美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz持平，報2.616美元；快閃記憶體部份，需求集中在指定顆粒，整體成交量受限，整體市場報價部份上漲，最新報價64Gb MLC上漲0.08%，報價為2.484美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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