【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210924)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

中租-KY(5871) 中鋼(2002) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 建錩(5014)

華新(1605) 穩懋(3105) 正隆(1904) 東洋(4105) 系統電(5309)

台微體(4152)

2.連續賣超四日的股票：

欣陸(3703) 開發金(2883) 頎邦(6147) 中工(2515) 環球晶(6488)

欣興(3037)

3.連續賣超三日的股票：

宏碁(2353) 東捷(8064) 曜越(3540) 宏捷科(8086) 精英(2331)

微星(2377) 凌陽(2401) 聯合再生(3576) 瑞昱(2379) 金像電(2368)

萬泰科(6190) 長科*(6548)

4.連續賣超二日的股票：

潤泰新(9945) 明基材(8215) 永捷(4714) 立積(4968) 高技(5439)

大同(2371) 國光生(4142) 豐興(2015) 大亞(1609) 茂迪(6244)

合晶(6182) 嘉晶(3016) 群聯(8299) 正文(4906) 榮剛(5009)

永豐餘(1907) 燦坤(2430) 康舒(6282) 錦明(3230) 萬潤(6187)

強茂(2481) 台康生技(6589)

5.轉買為賣的股票：

正新(2105) 網家(8044) 元大金(2885) 寶成(9904) 大江(8436)

宜鼎(5289) 神盾(6462) 漢磊(3707) 聯華(1229) 玉山金(2884)

中壽(2823) 廣達(2382) 技嘉(2376) 華夏(1305) 景碩(3189)

太極(4934) 智原(3035) 群光(2385) 中裕(4147) 譜瑞-KY(4966)

華泰(2329) 精成科(6191) 台燿(6274) 南電(8046) 福華(8085)

立敦(6175) 晶技(3042) 健和興(3003) 家登(3680) 合一(4743)

威健(3033)

6.賣超前20名：

金融股：

開發金(2883) 玉山金(2884)

電子股：

漢磊(3707) 宏碁(2353) 威健(3033) 合晶(6182) 智原(3035)

欣興(3037) 精英(2331) 福華(8085)

傳產股：

中鋼(2002) 大同(2371) 潤泰新(9945) 正隆(1904) 台玻(1802)

永豐餘(1907) 華紙(1905) 華夏(1305) 正新(2105) 網家(8044)

(時報資訊)

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