【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210924)
1.外資連續買超五日以上的股票：
英業達(2356) 力旺(3529) 力致(3483) 達爾膚(6523)
2.連續買超四日的股票：
超豐(2441) 安碁(6174) 順達(3211) 大學光(3218)
3.連續買超三日的股票：
台泥(1101) 華星光(4979) 精確(3162) 上曜(1316) 京城銀(2809)
福懋(1434) 台聚(1304) 千附(8383) 中光電(5371) 廣運(6125)
4.連續買超二日的股票：
台灣大(3045) 國泰金(2882) 中信金(2891) 上海商銀(5876) 統一(1216)
南亞(1303) 台灣高鐵(2633) 金居(8358) 大國鋼(8415) 福邦證(6026)
振曜(6143) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892)
新光金(2888) 臺企銀(2834) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 遠傳(4904)
緯創(3231) 云辰(2390) 力成(6239) 大聯大(3702) 聯發科(2454)
台塑(1301) 台苯(1310) 台化(1326) 集盛(1455) 亞聚(1308)
遠東新(1402) 宏遠(1460) 長榮(2603) 陽明(2609) 裕民(2606)
萬海(2615) 華航(2610) 長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)
東森(2614) 台驊投控(2636) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 聚亨(2022)
基泰(2538) 中美晶(5483) 原相(3227) 南亞科(2408) 威剛(3260)
臻鼎-KY(4958) 南帝(2108) 敦泰(3545) 精元(2387) 尖點(8021)
中探針(6217) 僑威(3078) 華容(5328) 蜜望實(8043) 奇鋐(3017)
晶焱(6411) 冠軍(1806) 太景*-KY(4157) 海光(2038) 富采(3714)
5.轉賣為買的股票：
台積電(2330) 中華電(2412) 興富發(2542) 聯電(2303) 友達(2409)
群創(3481) 誠美材(4960) 統振(6170) 正德(2641) 光頡(3624)
立端(6245) 中美實(4702) 富強鑫(6603) 聯亞(3081) 創惟(6104)
仁寶(2324) 神達(3706) 裕隆(2201) 同致(3552) 中石化(1314)
新纖(1409) 力鵬(1447) 永光(1711) 四維航(5608) 中菲行(5609)
允強(2034) 方土昶(6265) 矽創(8016) 新唐(4919) 類比科(3438)
晶豪科(3006) 世界(5347) 華邦電(2344) 鈺創(5351) 伍豐(8076)
菱生(2369) 榮成(1909) 精材(3374) 矽統(2363) 定穎(6251)
新華(5481) 立凱-KY(5227) 富鼎(8261) 光環(3234) 富喬(1815)
精星(8183) 律勝(3354) 凱崴(5498) 燿華(2367) 建榮(5340)
信音(6126) 宣德(5457) 良維(6290) 耀勝(3207) 一詮(2486)
均豪(5443) 和鑫(3049) 元太(8069) 億光(2393) 宏齊(6168)
旺矽(6223) 久元(6261) 光洋科(1785) 致振(3466) 元山(6275)
台半(5425) 朋程(8255) 普誠(6129) 京鼎(3413) 驊訊(6237)
聚和(6509) 廷鑫(2358)
6.買超前20名：
金融股：
臺企銀(2834)
電子股：
友達(2409) 群創(3481) 英業達(2356) 華邦電(2344) 彩晶(6116)
台揚(2314) 神達(3706) 瑞軒(2489)
傳產股：
長榮(2603) 陽明(2609) 台聚(1304) 榮成(1909) 台塑(1301)
萬海(2615) 長榮航(2618) 中石化(1314) 中纖(1718) 燁輝(2023)
遠東新(1402)
(時報資訊)