小編今天(27日)精選5件不可不知的國內外財經大事。下半年正值電子產品供應鏈傳統旺季，雖然面臨晶片缺貨問題，包括智慧型手機、筆電及平板、車用電子、機上盒及WiFi裝置等業者仍產能滿載力拚出貨，位於蘇州及昆山的業者26日接到停電停產命令後，當地的台商措手不及，連蘋果iPhone 13供應鏈都可能受影響。

【1】除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊

中國大陸為達碳中和目標全面執行「能耗雙控」，台商群聚的長三角地區面臨停電停產壓力。其中，蘇州及昆山兩地26日突擊式的通知所有廠商停電停產，當地除了半導體及面板產業不受影響，包括PCB、被動元件、ODM／OEM組裝、電源及散熱設備等產業全都被迫停產至9月底，影響層面深遠，9月營收表現恐受工作天數減少影響，而10月之後是否會有二度或三度的停電停產命令仍未可知。

【2】全球LTPS車載面板需求大增

根據群智咨詢（Sigmaintell）調查數據顯示，2021年上半年全球車載前裝面板出貨量約為7980萬片，年成長約34.1％，其中第二季車載面板出貨量約為3980萬片，年成長率達50.4％。高階車載面板需求提升，LTPS面板和OLED面板產能用於汽車之上，預估今年LTPS車載面板出貨量達1900萬片，市場滲透率將提升到11.9％。

【3】搶料效應 原物料股受惠大

大陸「能耗雙控」勒緊褲帶，統一投顧董事長黎方國指出，「世界工廠」斷電，將會使全球供應鏈一團混亂，因搶料因素，原物料族群短線受惠大，五倍券內需股及台積電概念股不受影響，但提醒要留意台商9～10月營收，停電時間越長，股市「斷電」變數越大。

【4】央行打土融 舊貸案件頒禁令

為打擊養地、炒地之風，央行23日第三季理事會決議並發布的新三大禁令，其中二大項是衝著土建融貸案而來，隔日24日央行所發出的新版QA裡，更提出諸多灰色地帶的釐清，其中更進一步對舊貸案件設禁令，規定借款人先前的土融案如至今都還沒動工，而要辦理舊貸案或展期的話，必須適用新成數，超過的部分將限期一年之內調整完畢，包括工業區閒置土地貸款及餘屋貸款，均須比照辦理。

【5】新台幣太強 機械業恐倒三成

新台幣近期有再度轉強跡象，台灣機械工業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲疾呼，今年機械出口值雖創史上新高，卻是紙上榮華富貴，業者沒賺到錢、白忙一場。魏燦文示警，新台幣若升破27.5元，體質不佳的機械業將倒二至三成，呼籲政府正視。

(時報資訊)